Mortes por dengue no RS sobem para 56

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou mais duas mortes por dengue no Rio Grande do Sul na tarde desta sexta-feira. Com a atualização, o total de óbitos pela doença no Estado chegou a 56. Ainda conforme a pasta, os casos confirmados (entre autóctones, ocorridos dentro do RS, e importados) já passam dos 43 mil.

Conforme a pasta, tanto em relação aos óbitos quanto aos casos, os registros de 2022 são os maiores já registrados na série histórica da dengue no RS. Ano passado, encerrou com 10 mil casos e 11 óbitos, enquanto em 2020 foram três mil casos e três óbitos. Antes desses, os únicos anos com óbitos por dengue no Estado foram em 2015 e 2016, com duas e uma morte respectivamente.

Entre os 56 óbitos já confirmados, seis foram em pessoas dos 60 aos 69 anos, 18 na faixa de 70 a 79 anos e 20 mortes em pessoas com 80 anos ou mais.

Cidades com óbitos por dengue confirmados em 2022

Ametista do Sul : 1

Boa Vista do Buricá: 2

Cachoeira do Sul: 2

Chapada: 1

Condor : 1

Cristal do Sul: 1

Dois Irmãos: 1

Erechim: 1

Estância Velha: 1

Horizontina: 5

Igrejinha: 6

Jaboticaba: 3

Lajeado: 4

Nova Candelária: 1

Nova Hartz: 1

Novo Hamburgo: 8

Novo Machado: 1

Parobé: 2

Porto Alegre: 4

Putinga: 1

Rondinha: 3

Santa Rosa: 1

São Leopoldo: 3

Sapucaia do Sul: 1

Seberi: 1

Veja Também