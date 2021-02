Motoboy devolve R$ 1,7 mil encontrado na saída de banco

publicidade

O motoboy Lucas Joaquim da Costa, 29 anos, fez um gesto quase impensável nos dias de hoje: ele achou a quantia de R$ 1,7 mil na calçada da Caixa Econômica Federal, na Estrada João de Oliveira Remião, na Lomba do Pinheiro, na zona Leste de Porto Alegre. Ele devolveu todo o dinheiro para a senhora que havia perdido o valor na saída do banco. Moradora da Lomba do Pinheiro, ela não quis se identificar e agradeceu ao motoboy pela devolução dos valores.

Na terça-feira, feriado de Navegantes, Costa, que trabalha na empresa FreeLancer há três meses, deixava a sede da farmácia para quem presta serviço quando se deparou com o valor dentro de um pacote, um cartão de crédito da Caixa e um documento de identidade sem o número do CPF. Ele conta que ficou apavorado quando viu o dinheiro no envelope. Falou, então, com o colega Ivan Roberto Dias sobre o fato inusitado.

"Olhei para todos os lados porque alguém poderia estar procurando o dinheiro pelo chão. Não tinha ninguém. Cheguei na farmácia e informei aos funcionários sobre o valor que tinha encontrado. Tentamos localizar a pessoa sem sucesso e chegamos a pensar em colocar um cartaz com o nome dela na sede da farmácia", ressaltou.

Conforme o motoboy, dentro do envelope, havia um papel amassado com uma recarga de telefone. "Ligamos na hora e ela confirmou que havia perdido o dinheiro", acrescentou. A mulher afirmou que o valor seria utilizado na organização da festa de aniversário do filho, no feriado de Navegantes. "Ela ficou muito agradecida, me abraçou e perguntou se eu precisava de alguma coisa", destacou o motoboy que recebeu como recompensa R$ 50.

Costa disse que, no momento que encontrou o dinheiro pensou nas suas contas. "Com essa grana, daria pra pagar as minhas dívidas. Mas ao mesmo tempo pensei que do outro lado havia alguém em completo desespero por ter perdido o dinheiro. Não é toda hora que isso acontece", acrescentou. Ele contou a história para diversos amigos que não acreditaram no gesto do motociclista em tempos de crise causada pela pandemia do coronavírus.

Como motoboy, ele recebe quase o mesmo valor do que foi devolvido a proprietária do dinheiro. Ele trabalha 7h20min por dia e reside na Cohab Cavalhada, na zona Sul da cidade. "Pensei que esse dinheiro serviria para pagar contas como luz, água ou a compra de um rancho. Alguém estava precisando daquela grana", comentou o motoboy que nunca tinha passado por uma situação como essa na sua vida profissional. Costa lembrou que a sua namorada não acreditou que ele havia devolvido todo o dinheiro.

O supervisor Márcio Fraga Fraga, da empresa Free Lancer, informou que outro funcionário da empresa já havia encontrado uma carteira com R$ 1,3 mil na avenida Protásio Alves, que também foi devolvida ao proprietário. Na avenida Otto Niemeyer, na zona Sul da Capital, um outro trabalhador da empresa encontrou um revólver que pertencia a um sargento do Exército que deixou a arma em cima do carro.

O presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindimoto/RS), Valter Ferreira, disse que o fato do profissional achar o dinheiro e procurar a dona do valor mostra a forma honesta e transparente do motociclista. "A atitude de um valoriza toda a categoria e faz um bem tremendo para todos os trabalhadores. O Sindimoto/RS agradece ao profissional Joaquim Lucas da Costa", acrescentou.