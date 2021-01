Motociclista é flagrado a 190 km/h na ERS 474, em Santo Antônio da Patrulha

publicidade

Um motociclista foi flagrado trafegando em altíssima velocidade, na tarde deste sábado, em direção ao Litoral Norte. O veículo do infrator registrou 190 km/h no radar do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Os policiais militares do Grupo Rodoviário de Osório faziam operação na ERS 474. O radar fotografou a motocicleta Yamaha/MT09, no Km 19, em Santo Antônio da Patrulha.

O registro foi feito por volta das 16h. A velocidade máxima no trecho é de 80 km/h.