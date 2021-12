Motociclista morre em acidente de trânsito na BR 392, em Canguçu

publicidade

Um motociclista morreu no começo da manhã desta terça-feira em um acidente de trânsito ocorrido no km 120,1 da BR 392, em Canguçu. A vítima, de 43 anos, conduzia uma moto Honda Titan que teria colidido na traseira de um outro veículo ainda não identificado, possivelmebnte um caminhão pelos vestígios encontrados.

O óbito foi no local. A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal, além da Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias. De acordo com a PRF, o tráfego foi parcialmente interrompido no trecho da estrada.