Motociclista morre em acidente de trânsito na ERS 124, em Montenegro

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira em um acidente de trânsito no km 26 da ERS 124, em Montenegro. A vítima conduzia uma moto Honda CG que colidiu frontalmente em um caminhão Mercedes-Benz. A vítima tinha 58 anos de idade. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) atendeu a ocorrência.

Já em Novo Barreiro, a colisão entre um Chevrolet Corsa e um caminhão trator Scania resultou em uma morte na noite de domingo no km 17 da ERS 569. Conforme o efetivo do CRBM, o condutor do automóvel morreu e quatro passageiros ficaram feridos. Todas as vítimas eram da mesma família.