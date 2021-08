Motociclista não resiste e morre durante atendimento médico após colisão em Paverama

publicidade

A Brigada Militar confirmou nesta segunda-feira a morte de um motociclista em um acidente de trânsito ocorrido no km 02 da VRS 035, no bairro Morro Bonito, em Paverama, na região do Vale do Taquari. Conforme o 40º BPM, a vítima teve óbito no Hospital Ouro Branco, de Teutônia, durante atendimento médico.

No final da tarde do último domingo, uma moto Honda, com carcaterísticas alteradas pára fazer trilha, conduzida pela vítima, e um Fiat Siena colidiram no trecho da rodovia. Conforme a BM, o motorista do automóvel, de 53 anos, não teve ferimentos.

Novo Hamburgo

Já em Novo Hamburgo, na região do Vale do Rio dos Sinos, o 3º BPM foi acionado na colisão entre um Volkswagen Voyage e um Volkswagen Fox ocorrida no final da noite de domingo. O acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da avenida Nações Unidas e rua Guarujá, no bairro Ideal.

De acordo com os policiais militares, a vítima fatal encontrava-se no primeiro veículo, onde teve ainda uma pessoa ferida. Os quatro ocupantes do segundo carro não tiveram ferimentos.