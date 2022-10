Motorista morre após colisão em poste na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

publicidade

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na avenida Ipiranga, no bairro Praia de Belas, na manhã deste sábado. Informações preliminares dão conta de que se trata de um motorista de aplicativo, que perdeu o controle do Renault Sandero que dirigia e se chocou contra um poste. Uma passageira, uma idosa, teve fraturas nas duas pernas e foi encaminhada ao hospital.

Por conta da colisão do poste, falta energia elétrica na região, neste momento. Duas faixas no sentido bairro-Centro foram bloqueadas e agentes da EPTC sinalizaram o trânsito e orientam os motoristas. Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias já estão no local, nas proximidades com a sede Ong Integração dos Anjos.

Foto: Alina Souza