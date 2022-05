Motorista morre após perder controle do veículo na ERS 486 em Itati

publicidade

Um homem de 48 anos morreu após perder o controle do veículo na ERS 486, em Itati, na tarde desta terça-feira, sair da pista e cair na vegetação. O motorista conduzia um veículo VW/Gol prata, com placas de São Francisco de Paula e se deslocava no sentido Caxias do Sul ao litoral e teria aquaplanado na via. O atendimento foi feito pelo Posto de Criminalística do Litoral.

De acordo com o IGP, o veículo apresentava afundamento de teto ficando prensado entre um barranco e as árvores. No local, a unidade do SAMU constatou o óbito do condutor q encontrasse nas ferragens do veículo mas já sem vida. Foi observado pela guarnição do local que o condutor utilizava o cinto de segurança. Guarnição aguardando perícia no local.