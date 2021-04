Movimento é intenso de vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

A movimentação de idosos com 63 anos ou mais foi intenso na manhã desta sexta-feira nos postos de saúde de Porto Alegre, principalmente das pessoas que foram realizar a aplicação da segunda dose contra a Covid-19. Desde cedo, havia filas no salão da igreja Nossa Senhora do Líbano, que fica em frente ao Centro de Saúde Modelo, na rua Jerônimo de Ornelas, na unidade Santa Cecília, no bairro Santana, e no posto Santa Marta, no Centro Histórico.

No salão anexo da igreja, foram colocados seis pontos de imunização - cinco para a segunda dose (vacina Coronavac) e um para a primeira dose (vacina Oxford/Astrazeneca). O maior movimento foi nos guichês da segunda dose do imunizante que protege contra o coronavírus.

Por volta das 9h, mais de 50 pessoas estavam no local para receber a imunização. Não havia aglomeração porque os servidores da saúde trataram de pedir que fosse mantido um distanciamento social.

Sentada em uma cadeira no pátio da igreja, a aposentada Rosa Oliveira, 68 anos, ficou contente por ter feito a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A dona de casa Rita Soares, 72 anos, que estava acompanhada da filha Suzana, disse que o retorno ao posto de saúde para a segunda dose já estava marcado na agenda. "O meu desejo é que todas as pessoas possam ser vacinadas o mais rápido possível", ressaltou.

Vale lembrar que quem procura o Centro de Saúde Modelo para fazer a vacina contra a Covid-19, deve ficar atento a mudança de local. A aplicação do imunizante segue sendo feita no salão da igreja Nossa Senhora do Líbano, que fica em frente a instituição de saúde. Pela manhã, muitos idosos foram até a sede do Centro de Saúde Modelo achando que no local estava sendo feita a imunização contra o coronavírus.

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. No caso da segunda dose, é preciso levar documento com CPF e a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação o que garante que a imunização está completa.

A enfermeira Aline Vieira Medeiros, gerente distrital do Centro da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informou que tanto no Centro de Saúde Modelo, quanto no Santa Marta, as pessoas têm retornado para realizar a segunda dose da vacina. Nas duas unidades de saúde, a segunda dose é que tem a maior procura. As vacinas podem ser feitas em qualquer um dos 30 postos de saúde referência e nos três drive-thrus localizados nos estacionamentos do Big Sertório, do Big BarraShoppingSul e da PUCRS.

Para dar apoio à busca ativa de pessoas que não têm registro de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) disponibilizou às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde, os nomes de 101 mil pessoas que deveriam ter sido vacinadas. Os dados estão sendo repassados pelas coordenadorias às vigilâncias municipais, responsáveis pela vacinação local. Os relatórios sobre quem não fez a segunda dose foi gerado com base em dados informados pelos próprios municípios ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

A coordenadora de Atenção Básica da SES, Laura Ferraz, explicou que a busca ativa pode ser feita nos municípios por meio dos agentes das Equipes de Estratégia de Saúde da Família. “Nos municípios pequenos, a procura pelas pessoas que não estão registradas como vacinadas com a segunda dose pode ser feita até de porta a porta”, acrescentou.

A Secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann, afirmou que é preciso que as pessoas que já tomaram a primeira dose voltem aos postos de saúde no momento adequado para receber o reforço e completar o esquema vacinal.

