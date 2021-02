Movimento é intenso nas rodovias gaúchas rumo ao Litoral neste sábado

publicidade

A sexta-feira encerrou com movimento muito intenso nas rodovias que ligam Porto Alegre ao Litoral Norte. Na freeway, BR 290, foram cerca de oito quilômetros de congestionamento nas imediações da praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Neste sábado de manhã, o fluxo não cedeu e seguiu intenso, com lentidão observada na saída da RS 118, em Gravataí e nas proximidades do viaduto de acesso a Glorinha, além de filas menores próximo às praças de pedágio. Na RS 040, a situação não era diferente e havia pelo menos sete quilômetros de congestionamento no distrito de Águas Claras, em Viamão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) não reportaram nenhum acidente. Na BR 290, na praça de Gravataí, o tráfego chegou a alcançar 75 veículos por minuto em direção ao litoral. O tráfego pelo acostamento, entre os quilômetros 75 e zero, chegou a ser liberado para dar maior fluidez.

No pedágio de Águas Claras, na RS 040, o fluxo era de até 25 veículos por minuto. E aqueles que resolveram seguir pela BR 101 em direção a Torres e ao litoral catarinense, também encararam um forte movimento, com picos de quase 40 veículos/minuto na praça de pedágio de Três Cachoeiras.

Nas chegadas às praias, os motoristas enfrentaram os tradicionais pontos de lentidão, como a travessia da ponte Giuseppe Garibaldi, entre Tramandaí e Imbé, e a chegada da RS 407 a Xangri-lá e Capão da Canoa, com fila de dois quilômetros para atravessar a RS 389, a Estrada do Mar.

Rodoviária

Na Estação Rodoviária de Porto Alegre, o fluxo não repete o de outros carnavais. Ainda assim, para quem utilizou ônibus para percorrer seus trajetos, acabou enfrentando aglomerações nos embarques. A área mais movimentada foi onde partem ônibus em direção ao Litoral Norte. Mas veículos com destino ao interior do Estado também tinham filas para embarque.

No Aeroporto Salgado Filho, a situação foi semelhante. Devido à pandemia de Covid-19, a movimentação de passageiros não foi a mesma e a operação se manteve bastante tranquila, em pouco lembrando um período de folga prolongada.

Foto: Alina Souza