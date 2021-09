Movimento de idosos para dose de reforço contra Covid-19 é fraco em Porto Alegre

publicidade

O movimento de idosos com 70 anos ou mais foi fraco nesta sexta-feira para vacinação contra a Covid-19 nas unidades de saúde de Porto Alegre. Para receber a terceira aplicação do imunizante o público desta faixa etária tinha que ter sido vacinado com a segunda dose até o dia 17 de março. Também teve prosseguimento nesta sexta-feira a imunização de pessoas imunossuprimidas, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias, e a primeira dose para adolescente acima dos 12 anos com comorbidades.

Na unidade de saúde Tristeza, na zona Sul da Capital, poucos idosos compareceram ao local para receber a vacina da Pfizer. Foi o caso do aposentado José Vilmar Gomes, 79 anos, que disse ter preferido esperar baixar o movimento para realizar a terceira dose da vacina. "Nos primeiros dias, sempre tem muita gente. Tenho o costume de evitar filas e aglomerações", ressaltou o aposentado. Para realizar a aplicação do imunizante, os idosos precisam apresentar a carteira que comprove o esquema de vacinação. A vacina da Pfizer é o imunizante que está sendo aplicado como dose de reforço neste público. No Centro de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico e na unidade de saúde Santa Cecília, no bairro Santana, também foi fraco a circulação de idosos com mais de 70 anos.

Veja Também

Com relação a segunda dose, a secretaria informa que o intervalo de aplicação das doses da Pfizer é de oito semanas. Podem realizar a segunda dose as pessoas vacinadas até o dia 23 de julho. Nesta sexta-feira, a segunda dose da Pfizer está sendo aplicada em 19 farmácias parceiras e 36 unidades de saúde, além do Largo Glênio Peres, e nos shoppings João Pessoa e Bourbon Wallig. Com relação à segunda dose de Coronavac e da AstraZeneca, será mantido o intervalo de 28 dias e dez semanas, respectivamente. Assim, quem recebeu a primeira dose até 20 de agosto (Coronavac) e 9 de julho (Oxford) já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.