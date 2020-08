Movimento de pedestres segue se intensificando no Centro de Porto Alegre

publicidade

Com a abertura do comércio, o movimento de pessoas segue se intensificando no Centro Histórico de Porto Alegre. Na manhã de hoje, mesmo com o tempo frio e chuvoso muita gente circulava nas avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho, e nas ruas Voluntários da Pátria e dos Andradas. As lojas concentradas na rua da Praia e na Doutor Flores são as preferidas do público. A circulação também estava intensa nos terminais de ônibus da Salgado Filho. As grandes lojas, que estavam fechadas desde de junho e reabriram por dois dias na semana passada em função do Dia dos Pais, seguem sendo os locais preferidos pelos consumidores. Redes como Renner, Gaston, Paquetá, Americanas, Casas Maria, Marisa, Riachuelo, C&A, Pernambucanas, Magazine Luiza e Lojas Colombo são os locais favoritos dos consumidores.

A dona de casa Rosa Trindade, moradora do bairro Teresópolis, disse que pretendia visitar duas lojas para comprar roupas, além de realizar o pagamento de uma conta. Em alguns estabelecimentos comerciais, como é o caso das lojas Colombo, é possível realizar o pagamento de faturas e contas de água, energia, IPTU, internet e telefone. Quem circulou pela região do Centro estava usando máscara e até face shield (protetor facial). Além disso, ao entrarem nas lojas orientam os consumidores sobre o uso do álcool em gel. Uma funcionária de uma loja de calçados, na rua da Praia, que pediu para não ser identificada, afirmou que muita gente vem ao Centro apenas para passear ou entrar nas lojas para ver os produtos. "Nada é comprado. Na realidade, têm pessoas que estão pelo passeio", ressaltou.

Na rua Voluntários da Pátria, um dos locais que chama a atenção pelas aglomerações, principalmente entre a Praça Parobé, ao lado Mercado Público, a circulação de pedestres estava intensa. Tanto nas ruas dos Andradas quanto na Voluntários da Pátria as calçadas estavam lotadas e era preciso desviar dos carregadores de mercadorias e vendedores que abordavam quem passava. Os ambulantes, alguns que insistem em não utilizar máscaras, também voltaram a marcar presença na via. O Largo Glênio Peres, próximo do terminal da Praça Parobé, segue ocupado pelos vendedores de frutas e verduras, que também não usam máscaras.