Movimento de saída de Porto Alegre para o feriado é moderado em função da pandemia

publicidade

A movimentação do porto-alegrense para a saída do feriado da Independência era pequena em torno das 14h desta sexta-feira na Estação Rodoviária de Porto Alegre. Em função da pandemia da Covid-19, o movimento estava moderado e não lembrava em nada épocas não muito distantes. “Se fosse nos velhos tempos, nós teríamos neste feriado em torno de 30 mil pessoas circulando por aqui. Não serão nem 10 mil neste ano”, estima o chefe de operações da Rodoviária, Jorge Rosa.

Mesmo com a administração da Rodoviária seguindo todos os protocolos sanitários, o medo de contaminação durante as viagens ainda afasta as pessoas. A pandemia afetou bastante os números de usuários dos ônibus no local. “Chegamos a receber apenas 800 passageiros por dia durante a pandemia. Agora são 3,6 mil pessoas diariamente, mas nada como nos velhos tempos”, relatou Jorge Rosa.

A estudante Ana Carolina, 20 anos, aguardava por seu ônibus para ir até Osório. “Estarei visitando um tio neste feriado”, disse. A aposentada Arinda Fernandes, 79 anos, era outra que aproveitaria os dias para ir para o Litoral Norte. “Estou viajando para Tramandaí, onde visitarei meus filhos”, contou. O destino do comerciante Duilio Burin, 69, também era Tramandaí, onde pretendia pescar durante o feriado. “Faz mais de 30 anos que não ando de ônibus. Prefiro ir de carro”, afirmou. Já a diarista Nadia Andréia, 63, aguardava o ônibus para viajar para Cachoeira do Sul. “Vou ver meus parentes e irmãos”, revelou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não tem uma estimativa de quantos carros devem passar pelo posto do quilômetro 92 da BR 290 (Freeway), junto ao entroncamento com a BR 116, em Porto Alegre. “Fica muito difícil termos uma estimativa em função da pandemia da Covid. Mas estamos preparados para dar conta se a demanda de circulação de veículos aumentar”, observou o chefe de Comunicação da PRF no Rio Grande do Sul, o inspetor Felipe Barth. O policial acredita que o retorno do feriado também será sem sobressaltos. “Os motoristas deverão retornar no domingo e na terça-feira. Este espaçamento, além de não haver o tráfego dos dias normais, deve permitir uma viagem tranquila”, completou.

Um total de 121 veículos passava pelo posto da PRF no intervalo de um minuto, em torno das 14h30min desta sexta-feira. Apesar de tudo, era um movimento intenso para o horário na saída da Capital.