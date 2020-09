Movimento intenso na Freeway marca retorno do Litoral no feriadão

publicidade

Quem decidiu aproveitar o feriado de 7 de Setembro no Litoral Norte precisou de paciência no retorno para a Região Metropolitana e a Capital. Até o começo da noite desta segunda-feira, pelo menos 23 mil veículos haviam cruzado o posto de pedágio de Gravataí, no km 60 da BR 290 (Freeway). Por conta de obras na rodovia, os motoristas enfrentaram lentidão em alguns trechos onde havia faixas interditadas.

De acordo com monitoramento da CCR Viasul, o posto de pedágio de Gravataí chegou a registrar passagem de 125 carros por minuto no final da tarde. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o movimento nas estradas federais confirmou a expectativa para o feriado. Chefe da comunicação da PRF, Felipe Barth afirma que o fluxo durante o dia foi normal para um feriado, com alguns acidentes com mortes provocados por imprudência dos condutores em pista molhada. "Infelizmente quando chove a tendência é aumentar quantidade de acidentes, principalmente pelo comportamento do condutor de não se adequar à pista molhada", destaca.

Na Estação Rodoviária, o movimento de passageiros também ficou dentro da expectativa para o feriado. Diretor de Operações da Rodoviária, Giovanni Luigi afirma que a previsão é de que 11 mil usuários retornem à Capital até a manhã de terça-feira. Mesmo assim, Luigi destaca que o fluxo de passageiros caiu em relação ao mesmo período no ano passado. "O movimento está bem fraco se comparado com o período antes da pandemia", alerta.