MP pede interdição de frigoríficos em Lajeado por casos de coronavírus

O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública nesta segunda-feira, em que determina a paralisação imediata de todas as atividades industriais das empresas Minuano e BRF em Lajeado. Solicitada em caráter de urgência pelo período mínimo de 15 dias, o descumprimento resultará em multa diária de R$ 1 milhão.

As ações foram assinadas pelo promotor de Justiça Sérgio Diefenbach. Nela, pede que durante o período de suspensão das atividades seja feita a higienização e descontaminação das unidades industriais, inclusive de sistema de refrigeração de ar, veículos próprios e de terceiros, além de outros acessos. Em caso de descumprimento, também está prevista multa de R$ 1 milhão.

As empresas deverão elaborar planos de retomada das atividades após o período de suspensão, observando as orientações dos órgãos de vigilância sanitária do Estado e município. Os planos só serão efetivados após análise e aprovação do Ministério Público.

De acordo com o responsável pela ação, a decisão é fruto de consenso entre promotores de Justiça de Lajeado e demais cidades do entorno, como Venâncio Aires e Estrela. "Respondem ao anseio de alguns prefeitos da região, médicos e técnicos na área de saúde e basicamente à necessidade de preservarmos a saúde e a vida não só dos trabalhadores, mas de suas famílias e das pessoas que mantem contato com eles", explicou.