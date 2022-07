Mulher morre ao ser atropelada e arremessada de plataforma de rodoviária em Brasília

publicidade

Uma mulher de 44 anos morreu na manhã desta quarta-feira (6) após ser atropelada por um veículo que atingiu o ponto de ônibus onde ela aguarda o coletivo, na Rodoviária do Plano Piloto, no Distrito Federal. Com o impacto, a vítima caiu da plataforma superior para o nível térreo, na pista do Eixo Monumental, e teve uma das pernas amputada. A altura estimada da queda é de cerca de nove metros

Outros três passageiros que estavam na parada também foram atropelados. Uma das vítimas teve a perna quebrada ao ficar prensada entre a parada de ônibus e o veículo. O estado de saúde dela é grave. A mulher que ficou ferida segurava uma criança de colo, que também quebrou a perna.

Os outros dois passageiros tiveram ferimentos e apresentavam sangramento no rosto. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e transportados conscientes para o Hospital de Base.

De acordo com a Polícia Militar, no veículo envolvido no acidente estava um casal. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O homem faz uso de remédios controlados e teria perdido o controle do veículo durante uma crise convulsiva. A esposa tentou corrigir a rota do carro, mas não conseguiu. A pista do Eixo Monumental, onde a mulher caiu, foi interditada para a realização da pela Polícia Civil. A ocorrência será registrada na 5ª Delegacia.

O comerciante Julio Lorenzatto, que tem uma banca na Rodoviária, conta que ouviu a pancada do veículo contra o ponto de ônibus enquanto abria a loja. "Achei que era uma batida de carro, corri para olhar. A gente vê coisas na Rodoviária direto, mas acidente como esse não me lembro de ter visto. Terrível demais", lamenta.

Natan Almeida, 26 anos, tem uma banca de café da manhã no local e presenciou o acidente. Ele contou que, no momento da batida, cerca de 20 pessoas estavam no ponto de ônibus. Segundo o comerciante, quando as pessoas ouviram o barulho do atrito do pneu com o asfalto, houve gritaria e correria.

"Foi muito rápido, todo mundo gritando. O senhor ficou dentro do carro chorando, acredito que em estado de choque. Eu mesmo levei um susto, estou assustado até agora. Tentaram puxar a moça que morreu, mas não deu tempo", disse Natan Almeida. "A pessoa sair de casa para trabalhar e não voltar, e a gente não pode fazer nada", disse.