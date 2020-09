Mulher morre ao ser atropelada na BR 101 em Três Cachoeiras

publicidade

Uma pessoa morreu atropelada na noite desse domingo no Litoral Norte. O acidente de trânsito ocorreu no km 33 da BR 101, em Três Cachoeiras. A vítima, uma mulher de 58 anos, foi atingida por um Jeep Renegade, com placas de São Paulo.

Ela teve óbito no local. Já o condutor do veículo, de 43 anos, não teve ferimentos. Houve interrupção parcial do trânsito durante o atendimento da ocorrência realizado pela Polícia Rodoviária Federal.