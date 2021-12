Mulher morre em acidente entre carro e ônibus na BR 386, em São José do Herval

publicidade

Um acidente entre um carro e um ônibus de linha provocou a morte de uma mulher e deixou feridos, na madrugada deste domingo, no km 283 da BR 386 em São José do Herval.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher e um homem que estavam no carro foram socorridos em estado grave, mas ela morreu no local. No ônibus, que tombou, alguns dos 45 passageiros tiveram pequenas escoriações. Nenhum passageiros precisou de atendimento médico, conforme a PRF.

Por volta das 10h, a rodovia foi totalmente bloqueada, nos dois sentidos, para a retirada dos veículos. O trânsito seguiu de forma intercalada com momentos de bloqueio para perícia ou outros procedimentos.