Mulher morre em acidente na ERS 118, em Sapucaia do Sul

A colisão de uma motocicleta com a proteção de metal instalada no trecho duplicado da ERS 118, em Sapucaia do Sul, provocou a morte de uma mulher de 30 anos na madrugada desta sexta-feira. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a ocorrência foi registrada por volta das 4h da manhã, no quilômetro 4 da rodovia.

A vítima, que não teve a identidade revelada, estava na carona da motocicleta. O condutor, um homem de 30 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul, em razão dos ferimentos provocados pelo acidente.

A ERS 118 chegou a ficar bloqueada no local da ocorrência, mas já foi liberada.

