Mulheres vivem 1,9 ano a mais do que os homens no Brasil, revela IBGE

A expectativa de vida dos brasileiros aumentou e as mulheres continuam vivendo mais do que os homens. A constatação é da Tábua de Mortalidade divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

O levantamento mostra que a expectativa de vida no Brasil subiu para 76,8 anos em 2020. Para os nascidos em 2019, a expectativa era viver, em média, até 76,6 anos. Em cinco anos, a expectativa de vida subiu 1,3 ano, enquanto em dez anos houve um crescimento de 3,3 anos.

A Tábua da Mortalidade também mostra que as mulheres vivem 1,9 ano a mais do que os homens. Exemplo: enquanto a expectativa de vida de uma mulher com 80 ou mais anos é de 10,6 anos, a de um homem é de 8,7 anos.

Quando se fala em nascimentos, a diferença entre a expectativa de vida entre homens e mulheres é ainda maior. Enquanto as mulheres podem viver até os 80,3 anos, a expectativa de vida para os homens é de 73,3 anos, ou seja, 7 anos a menos.

Os homens também lideram os óbitos ocorridos durante ou logo após o parto ou até os 11 meses de vida: 1.243 (homens) e 1.064 (mulheres).