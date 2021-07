Municípios do RS recebem mais 339,7 mil doses de vacinas contra a Covid-19

publicidade

A Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, iniciou na tarde desta segunda-feira, a distribuição dos novos lotes das vacinas contra o novo coronavírus às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). No total, são mais 339.740 doses distribuídas às prefeituras, das quais 202.850 da Janssen e outras 136.890 da Pfizer.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), Porto Alegre recebeu mais 43.491 doses: 27.105 da Janssen e 16.386 da Pfizer. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que as novas doses devem ser colocadas na rede de saúde a partir desta terça-feira. A definição sobre a distribuição foi pactuada entre gestores estaduais e municipais em reunião extraordinária e virtual da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) no fim de semana.

Outros municípios que receberam maior quantidade de doses são: Caxias do Sul (14.936), Canoas (9.931), Pelotas (9.908), Santa Maria (8.186), Gravataí (7.956) e Novo Hamburgo (7.544). De acordo com a SES, mais 186.750 doses da Astrazeneca que chegaram no sábado não deverão ser distribuídas de imediato, uma vez que estão reservadas para a aplicação da segunda dose.

