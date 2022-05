Museu do Comando Militar do Sul faz sua estreia na Noite dos Museus, em Porto Alegre

publicidade

A sexta edição da Noite dos Museus em Porto Alegre trouxe novidades. Uma delas foi a estreia do Museu Militar do Comando Militar do Sul (CMS), um dos mais visitados do Rio Grande do Sul. O evento aconteceu em 20 espaços culturais da capital, com mais de 100 atrações artísticas gratuitas ao público.

No Museu Militar do CMS, os visitantes puderam conhecer a exposição permanente do local, composta por diversos acervos militares, desde viaturas blindadas, uniformes antigos e descrição das Armas, Quadros e Serviços do Exército Brasileiro, além de prestigiar uma apresentação do Grupo de Percussão da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Porto Alegre. A entrada era gratuita, como de costume.

"Somos o museu mais visitado do Estado, mais de 52 mil pessoas já passaram por aqui. Ele é bem interativo, está com espaços novos, melhoramos toda a infraestrutura. Vale a pena o público conhecer por ser um museu diferente, um museu militar. O próprio prédio é histórico, de 1867, abrigava o antigo arsenal de guerra do Rio Grande do Sul", explica o coordenador do museu, Coronel Ílio Araújo de Oliveira Júnior.

Quem passou pelo museu também pode interagir com o novo simulador de viatura blindada de transporte de pessoal médio sobre rodas – Guarani, doado ao CMS este ano. O simulador é composto por uma cabine de motorista de alta fidedignidade, na qual o público visitante pode conduzir a viatura de forma imersiva, e por uma estação de instrutor integrada, que é responsável pelo acompanhamento e coordenação do exercício virtual.