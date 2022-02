Não vacinados são maioria entre hospitalizados e mortos por Covid-19 no RS em janeiro

publicidade

Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) aponta que 65% das internações e 67% das mortes por Covid-19 em janeiro ocorreram em pessoas que não haviam recebido nenhuma dose contra o coronavírus ou tinham o esquema vacinal incompleto. De acordo com a pasta, os dados reforçam que fazer todas as etapas de imunização contra a doença é a principal forma de se proteger do Sars-CoV-2.

Conforme a SES, apesar de serem a maioria entre hospitalizações e óbitos, esses dois status sem vacinação completa são os menores na proporção com os outros: são cerca de 8,5% da população do Estado que não fizeram a segunda dose e 18,6% que não fizeram nenhuma dose (incluindo entre esses aquelas pessoas fora da idade preconizada). Pessoas com esquema completo (duas doses ou dose única) mais a dose de reforço já representam hoje cerca de 24,1% da população gaúcha, enquanto 48,8% possui esquema completo mas ainda sem o reforço.

Os dados foram obtidos por meio dos registros de hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave com classificação final de covid-19 notificadas no Sivep-Gripe (entre 01/01/22 e 27/01/22) e então cruzados com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

Aumento de casos em 2022

Ainda segundo a SES, janeiro já é considerado em toda a pandemia como o mês com maior circulação da doença. Mais de 316 mil novos casos registrados (por data de início de sintomas), sendo que esse número ainda é parcial, visto que ainda podem entrar mais casos relacionados a este período nos próximos dias. Isso representa mais do que todo o segundo semestre de 2021.

O aumento de casos já vem repercutindo no aumento das hospitalizações e óbitos, que nas últimas semanas também voltaram a ter alta, após meses de queda.