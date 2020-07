Nível do Guaíba sobe e água se aproxima de trecho da Orla Moacyr Scliar

publicidade

A Defesa Civil de Porto Alegre monitorou neste sábado o aumento do nível do Guaíba também em relação aos pontos turísticos situados na orla. A cheia ameaçou inundar, por exemplo, a parte baixa da Orla Moacyr Scliar.

Pela manhã, as águas já estavam atingindo a borda da área gramada que fica ao lado das escadarias e das pistas de ciclista e pedestres, além de quase encostar nas passarelas que avançam para dentro delas. Toda área, porém, já se encontra interditada devido às medidas municipais de restrições para conter a pandemia do novo coronavírus. Já no bairro Ipanema, a água engoliu a areia da praia e chegou até perto do calçadão.

Transtornos no trânsito também foram registrados neste sábado. Na avenida Aureliano Figueiredo Pinto, no trecho com a esquina da rua Doutor Vicente de Paula Dutra, o acúmulo de água surgido no local deixou totalmente bloqueado os dois sentidos por algumas horas.

Já na avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, foi realizada a remoção de uma árvore e de parte de um muro que caíram na praça Tito Tajes. Outras árvores com risco de queda também foram removidas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) esteve no local para orientar o tráfego parcialmente afetado no trecho.