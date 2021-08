Número de casos confirmados da variante Delta no Rio Grande do Sul sobe para oito

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, nesta segunda-feira, mais três casos da variante Delta no Rio Grande do Sul. As contaminações, conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) foram registradas em Santana do Livramento e Canoas.

No município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, duas pessoas testaram positivo para a cepa. Na cidade da região Metropolitana, a variante infectou uma pessoa.

Com a nova atualização, subiu para oito o número de gaúchos contaminados pela Delta, considerada por especialistas mais transmissível, mas ainda sem estudos que comprovem a gravidade. A SES ainda não contabiliza os dois casos confirmados pela Prefeitura de Montenegro nesta tarde, apesar de considerá-los prováveis, após exames realizados pelo Cevs indicarem a probabilidade.

Segundo o órgão, as amostras serão enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, para que seja realizado o sequenciamento genético para que os casos sejam confirmados, oficialmente.

Além dos casos do município do Vale do Caí, outros 25 também serão enviados para a Fiocruz nesta terça. Outros nove seguem aguardando resultado de exames na fundação.

Ministério da Saúde

Na contagem do Ministério da Saúde (MS), divulgada na última sexta, o Rio Grande do Sul aparece com 16 casos confirmados da variante Delta. No entanto, o órgão alega que os números podem sofrer alterações após investigação feita pelas gestões locais. Além da quantidade referente ao Estado, a pasta contabiliza mais 233 casos positivos para a nova cepa, espalhados em mais dez estados do país.

Casos Delta RS confirmados:

4 – Santana do Livramento – dois confirmados por sequenciamento genético completo pelo governo uruguaio e dois confirmados por sequenciamento parcial pelo Cevs mais vínculo epidemiológico com os anteriores. Já os últimos dois são casos importados – pacientes vieram do exterior;

2 – Gramado – um confirmado por sequenciamento genético completo pela Fiocruz e um confirmado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs mais vínculo epidemiológico com o caso anterior;

Nova Bassano – confirmado por sequenciamento genético completo pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), no Rio de Janeiro – caso importado, paciente diagnosticado no Estado do Rio de Janeiro;

Canoas – confirmado por sequenciamento genético completo pela Fiocruz.

Aguardando retorno da Fiocruz:

Gramado – vínculo epidemiológico com o primeiro caso confirmado no município;

3 – Sapucaia do Sul – identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs;

2 – Esteio – identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs;

Alvorada – identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs;

Passo Fundo – identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs;

São José dos Ausentes – identificado por sequenciamento genético parcial pelo Cevs