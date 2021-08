Número de internações em UTI registra leve crescimento no Rio Grande do Sul

publicidade

Com 2.146 pacientes em estado grave, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Rio Grande do Sul atingiu nesta quinta-feira 63,3% de lotação, o que representa aumento em relação à véspera, quando a ocupação chegou a 62,4%. O crescimento das internações em UTI ocorre um dia após governo do Estado emitir aviso a 17 das 21 regiões Covid-19 com base no Sistema 3As de Monitoramento.

Apesar do aviso do governo gaúcho, as hospitalizações por conta do novo coronavírus seguem em queda, com 705 casos confirmados. Há duas semanas, eram 1.083. O que chama atenção é a elevação das internações por conta de outras doenças. De acordo com o Painel Coronavírus RS, 1.336 pacientes estavam hospitalizados em função de outras doenças, o que representava 103 casos a mais em relação a duas semanas. O número de leitos livres caiu para 1.244. Na quarta-feira, eram 1.273.

Em Porto Alegre, a ocupação de UTIs apresentava estabilidade, com 677 internações e 76,32% de lotação. Os pacientes Covid-19 totalizavam 165, com 157 casos confirmados para a doença. O Hospital Ernesto Dornelles operava acima da capacidade máxima, com 137,5% de ocupação. O Pronto Socorro de Porto Alegre tinha ocupação total dos leitos operacionais. Moinhos de Vento e Nossa Senhora da Conceição apresentavam ocupação acima de 95%.

