Número de mortes por chuvas sobe para 33 no estado de São Paulo

O número de mortes em consequência do temporal do último domingo no estado de São Paulo aumentou para 33 nesta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros do estado encontrou mais duas vítimas na área atingida por um deslizamento de terra em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, 39 municípios foram afetados pelas chuvas, que ainda deixaram 5.548 famílias desabrigadas ou desalojadas. Em resposta, o Governo do Estado de São Paulo já repassou mais de R$ 15 milhões para obras de emergência nas cidades mais afetadas. O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), também visitou a região.

A região de Franco da Rocha foi a mais atingida e já soma 17 mortes, entre eles pessoas da mesma família, como dois gêmeos de 16 anos e o avô deles, de 82. Logo atrás estão os municípios de Várzea Paulista (5) e Francisco Morato (4).

Considerando-se o período de verão entre 2021 e 2022, já há mais mortes no atual período de chuvas do que no verão passado. As estatísticas estavam abaixo da média até a tragédia deste fim de semana.

