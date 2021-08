Número de mortos por inundações na China triplica e ultrapassa 300

publicidade

O balanço das enchentes de 20 de julho no centro da China foi revisado para cima nesta segunda-feira, chegando a 302 mortos e 50 desaparecidos - informaram as autoridades locais. As intensas chuvas registradas na metrópole de Zhengzhou, capital da densamente povoada província de Henan, inundaram um trem do metrô e um túnel rodoviário, arrastando dezenas de carros.

O número anterior de mortos em toda província era em torno de 100. A prefeita de Zhengzhou, Hou Jong, disse à imprensa que 39 pessoas morreram em estacionamentos subterrâneos.

Pelo menos 14 pessoas morreram em um metrô que ficou completamente inundado no horário de pico, e 500 passageiros de um vagão ficaram presos. As autoridades locais foram criticadas por não ordenarem o fechamento dos transportes públicos, apesar dos alertas meteorológicos.

Em apenas três dias, Zhengzhou recebeu o volume pluviométrico equivalente a quase um ano. Trata-se de um recorde em seis décadas de registros meteorológicos, o que aumenta a preocupação com o impacto da mudança climática. A prefeita estimou os danos em sua cidade em 53,2 bilhões de iuanes (8,2 bilhões de dólares).

