Número de pacientes com Covid-19 internados em UTIs gaúchas apresenta nova queda

publicidade

O número de pacientes confirmados com Covid-19 internados em leitos clínicos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Rio Grande do Sul apresentou leve queda nesta quinta-feira. Foram registrados, pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), 373 pessoas nesta situação, três a menos do que no dia anterior. Já a taxa de ocupação nas UTIs no Estado teve um pequeno aumento, chegando a 62,3%, ou 1.773 pacientes para 2.845 leitos. Casos suspeitos de Covid-19 ou outras síndromes respiratórias agudas graves no RS somaram 66 pessoas.

Em Porto Alegre, a ocupação registrada nas UTIs foi de 85,8%. Foi mais uma queda em relação ao dia anterior, com 620 pacientes para 741 leitos operacionais. As informações são do painel de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 72 pacientes estavam confirmados com a Covid-19, outros quatro eram suspeitos e não havia pessoas aguardando leito. Dois hospitais da Capital estavam acima de sua capacidade: o Ernesto Dornelles (155%) e o Nossa Senhora da Conceição (111,3%). A menor ocupação foi registrada no Hospital Vila Nova, com 56,5%.

Veja Também

No Estado, foram registrados na quinta-feira mais 4.518 novos casos de Covid-19 e 37 novos óbitos foram confirmados. Até o momento, conforme dados da SES, 2.230.912 pessoas contraíram a doença no Rio Grande do Sul e 38.824 morreram. 2.173.139 (97%) dos pacientes contaminados estão recuperados e 18.824 (1%) estão em acompanhamento médico. A mortalidade do coronavírus entre a população gaúcha é de 341,2 a cada 100 mil habitantes e o índice de letalidade é de 1,7%.