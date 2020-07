Número de pontos sem luz sobe para 895 mil no Rio Grande do Sul

publicidade

Após fazer estragos em Santa Catarina, o ciclone-bomba começou a fazer novos danos no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Ao menos 895 mil pontos estão sem energia elétrica na manhã de hoje por conta da chuva e dos ventos que chegaram ao Estado na noite dessa terça.

Segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), 750 mil pontos estão sem luz na área de concessão da empresa. Ainda não há previsão para o retorno do abastecimento.

Uma das regiões mais afetadas é o Litoral Norte, com 310 mil clientes sem fornecimento, enquanto a Metropolitana tem 303 mil locais sem energia elétrica, incluindo pontos de Porto Alegre. Também há ocorrências nas regiões de Pelotas (77 mil), Litoral Sul e Camaquã (30 mil em cada).

6h57: #Ciclone segue atuando e causando danos na área de concessão da CEEE. Número de clientes sem energia sobe para 750 mil. Regiões afetadas são o Litoral Norte (310 mil clientes sem fornecimento) e Metropolitana (303 mil, incluindo a Capital). — CEEE Imprensa (@CEEE_IMPRENSA) July 1, 2020

Na área de concessão da Rio Grande Energia (RGE), o número de clientes prejudicados é de 145 mil. Destes, 37 mil se concentram na região de Erechim, uma das mais castigadas pelo temporal. A empresa também não estabeleceu uma previsão para o retorno do abastecimento de luz.

O dia em Porto Alegre começou com algumas ruas bloqueadas. Foi o caso da Barão do Amazonas, na zona Leste da cidade. Queda de árvores provocou o bloqueio da via. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o desvio para os motoristas está sendo feito pela rua Riviera.

06h46 - Na R. Barão de Amazonas, registramos bloqueios em dois pontos da via. Desvios estão sendo feitos pela R. Riveira. Agentes da EPTC sinalizam. pic.twitter.com/Y4qD4oKwFs — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) July 1, 2020

Já na noite dessa terça-feira, parte do Centro Histórico de Porto Alegre ficou às escuras por conta dos fortes ventos aliados à chuva. A ventania também esteve presente no mesmo período em Alvorada.