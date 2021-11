Número de vacinas distribuídas aos estados e DF supera 350 milhões

publicidade

O Ministério da Saúde informou, neste sábado, que o Brasil já distribuiu 350 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para estados e municípios.

A vacina mais distribuída até o momento foi a Pfizer/BioNTech (132,8 milhões de doses). Depois, vêm a Fiocruz/AstraZeneca (118,2 milhões), Butantan/Sinovac (100,9 milhões) e Janssen (4,8 milhões).

De acordo com o ministério, das doses distribuídas, mais de 294,2 milhões de doses já foram aplicadas. Até o momento, 88,5 % da população-alvo, composta por 177 milhões de pessoas, já foram imunizadas com ao menos uma dose de vacina, e outras 126,2 milhões de pessoas já completaram seus ciclos vacinais e tomaram as duas doses ou a dose única da vacina.

A pasta argumenta que os números da vacinação refletem na melhora significativa do cenário epidemiológico no país. Em nota, informaram que, desde abril, pico da pandemia, a média móvel de mortes caiu quase 90%.

O Brasil registrou, na última sexta-feira, 267 mortes por Covid-19 e 14.598 novos casos diagnosticados, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

Com o balanço, o país contabiliza 610.491 óbitos e 21.939.196 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 21,1 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país.

Na busca de ampliar ainda mais os números de imunização, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vai decidir nos próximos 30 dias se libera a vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech para aplicação em crianças de 5 a 11 anos.

O pedido foi apresentado pelos desenvolvedores ao órgão regulador nesta sexta-feira (12). Em nota, a agência afirma que a solicitação segue o que já foi definido pelos estudos: uma dose ajustada e menor do que a utilizada para maiores de 12 anos.

A vacina da Pfizer já foi aprovada nos Estados Unidos, no fim de outubro, para a faixa etária de 5 a 11 anos. Se isto se repetir no Brasil, o imunizante será o único disponível para crianças e adolescentes. Um estudo conduzido pela farmacêutica com 2.268 participantes apontou eficácia de 90,7% da vacina em crianças de 5 a 11 anos.