Na contramão de SP e RJ, Rio Grande do Sul não avalia tirar obrigatoriedade do uso de máscaras

publicidade

Com mais da metade da população gaúcha com o esquema vacinal completo, o governo estadual afirmou que não tem a intenção de retirar a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos por enquanto. Atualmente, o uso do item de proteção ao coronavírus só não é imposto para crianças. Nesta quinta-feira, 52% da população residente possuia duas doses do imunizante ou a dose única.

A decisão gaúcha difere de opções tomadas na cidade do Rio de Janeiro. Por lá, o uso de máscara será desobrigado em locais públicos e sem aglomeração. A decisão faz parte de um plano de reabertura, pensado para quando a capital carioca atingir 65% da população totalmente imunizada, prevista para 15 de outubro. Nesta quinta-feira, índice é de 57,7%.

A mesma flexibilização é avaliada pelo Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, que acompanha o aumento da vacinação contra o coronavírus e a diminuição nos indicadores relacionados à crise sanitária. A cobertura vacinal no estado é de quase 80%.

O governador João Doria disse, nessa quarta-feira, que a liberação da máscara pode ser anunciada em uma próxima coletiva, marcada para o dia 18 de outubro: “Estamos dentro de uma visão otimista em relação ao futuro próximo. É um otimismo moderado. Estamos evoluindo bem, com queda em infecção, internação e em mortes.

Cerca de sete meses após o colapso no sistema de saúde gaúcho, a situação em hospitais e nos números gerais da pandemia no RS é bem melhor. No entanto, o número de pacientes com Covid-19 internados em UTI permanece em estabilidade há cerca de um mês. No fim da tarde desta quinta, eram 447 pacientes com diagnóstico confirmado da doença em terapia intensiva. O RS também teve um recente aumento no número de casos novos semanais, ainda que os óbitos estejam estabilizados.

Veja Também