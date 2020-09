Nebulosidade e chuva seguem sobre o RS, mas sol começa a voltar nesta terça

publicidade

A terça-feira deve ser de muitas nuvens, com céu nublado e encoberto na maioria das regiões ao longo do dia. O sol finalmente volta, porém, com aberturas em diferentes locais, sobretudo no Oeste e Norte, especialmente à tarde.

De acordo com a MetSul Meteorologia, ainda se espera chuva na metade Leste, o que inclui os vales, a Grande Porto Alegre, a Serra e o Litoral Norte. Faz um pouco de frio ao amanhecer, mas a temperatura se eleva ao longo do dia.

Em Porto Alegre, deve haver chuva, com aberturas de sol. A mínima na Capital deve ser de 15°C, e a máxima não ultrapassa os 19°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 13°C / 20°C

Santiago 12°C / 19°C

Uruguaiana 13°C / 22°C

Erechim 12°C / 25°C

Caxias do Sul 12°C / 20°C

Torres 15°C / 19°C