Ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério com a interferência de Bolsonaro, diz Witzel

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), repercutiu o pedido de exoneração do ministro da Saúde Nelson Teich, nesta sexta-feira. No Twitter, Witzel prestou solidariedade ao médico oncologista e disse que “ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério” com a interferência do presidente Jair Bolsonaro.

“Minha solidariedade, ministro @TeichNelson. Presidente Bolsonaro, ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério com sua interferência nos ministérios e na Polícia Federal. É por isso que governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia e não o senhor, presidente”, escreveu.

Em outra postagem, o governador publicou: “É mais um herói que se vai”.

Teich informou sobre o pedido de exoneração por meio de nota na manhã de hoje. Ele assumiu o ministério há menos de um mês, após a demissão de Luiz Henrique Mandetta.

O ministro esteve no Palácio do Planalto para conversar com Jair Bolsonaro às 11h. De acordo com fontes, o secretário executivo da pasta, general Eduardo Pazuello, foi convidado para substituir Teich. Ele assume interinamente.