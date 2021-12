Noroeste do RS deve ter calor intenso nesta sexta-feira

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta-sexta-feira. As nuvens até aparecem ao longo do dia, mas o tempo ficará predominantemente aberto. A tarde tem calor intenso, especialmente na região Noroeste do Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, no entanto, há chance de chuva isolada nas regiões Central e Sul do Estado. Por conta do ar seco que segue agindo, mais uma vez o amanhecer será frio para a época.

Em Porto Alegre, a mínima será de 15°C, e a máxima chega aos 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Passo Fundo 13°C / 32°C

Cruz Alta 16°C / 34°C

Pelotas 16°C / 27°C

Erechim 13°C / 31°C

Vacaria 8°C / 26°C