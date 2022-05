Nova diretoria assume Instituto de Estudos Empresariais

publicidade

A nova gestão 2022/23 do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) tomou posse nesta segunda-feira, em uma cerimônia que reuniu lideranças de entidades, empresários e políticos na sede social da Associação Leopoldina Juvenil, no bairro Moinhos de Ventos, em Porto Alegre. Assume a presidência da entidade Victoria Jardim que recebe o cargo do Gabriel Picavêa Torres.

Victoria Jardim é a terceira mulher a presidir a entidade. Foi co-fundadora e presidente do Instituto Atlantos e é a atual vice-presidente do Instituto Liberdade. No IEE, recebeu o prêmio Friedrich Hayek de melhor colocada no Ranking de Formação nas gestões 2018/2019 e 2020/2021 e foi diretora de Formação na Gestão 2021/2022. Como presidente, ela tem como foco a formação de lideranças, que é o objetivo do IEE. “Além disso, olhar com atenção para o Fórum da Liberdade para que possam crescer e receber o mesmo número de pessoas, que tem sido em torno de seis mil participantes”,descreveu. A dirigente ainda convidou o público presente a reservar os dias 13 e 14 de abril de 2023, data do Fórum do próximo ano.

Os demais componentes da nova diretoria são Fernanda Ritter (vice-presidente), André Filipe Marchesi (diretor de Formação), Guilherme Benezra (diretor financeiro), Fernanda De Gasperin (diretora de Comunicação), Marina Luz (diretora de Eventos) e Matheus Macedo (diretor de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade). Também foram empossados os membros do Conselho Fiscal, sendo composto por Anderson Aníbal da Rocha Pavei, Richard Machado, Matheus Henrique de Oliveira e Marco Antônio Zanella Fortuna (suplente). Para o Conselho Deliberativo, foram nomeados Carolina Lucas Fuhrmeister, Paulo Costa Fuchs, Júlia Evangelista Tavares, Gabriel Picavêa Torres, Jorge Antônio Dib e Raul Kroeff.

O Instituto de Estudos Empresariais é uma associação civil sem fins lucrativos ou compromissos político-partidários, fundada em Porto Alegre em 1984. O Instituto incentiva e prepara lideranças com base nos conceitos de economia de mercado e livre iniciativa. Ao longo de sua trajetória, já formou mais de 600 empreendedores. O IEE é o idealizador e organizador do Fórum da Liberdade, principal evento do pensamento Liberal da América Latina, realizado anualmente em Porto Alegre.