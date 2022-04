Nova iluminação da Redenção sofre três furtos em duas semanas em Porto Alegre

publicidade

Em um intervalo de menos de duas semanas, três ações criminosas danificaram a iluminação de monumentos no Parque Farroupilha, a Redenção. Em pelo menos três datas compreendidas neste período, ocorrem furtos de cabos e de projetores que faziam parte da chamada iluminação cênica. O primeiro furto foi registrado em 19 de março, o segundo foi no dia 23 de março e o terceiro no dia 30 do mês passado.

Nos dois primeiros casos alvos foram o Recanto Oriental, o Recanto Europeu e o Obelisco da Comunidade Israelita, que tiveram a fiação furtada. Já no mais recente, dez projetores foram levados do Recanto Alpino.

“Parte da iluminação cênica dos monumentos da Redenção foi entregue pela concessionária IPSUL na primeira semana de março e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) lamenta que, em tão pouco tempo, já tenham ocorridos tais episódios”, respondeu a pasta, por meio de nota, à reportagem, confirmando os furtos e enfatizando o curto tempo entre a entrega das melhorias e os crimes.

Ao todo, o projeto de iluminação conta com 141 projetores de LED, sendo 114 com luz branca e 27 RGBW (vermelho, verde, azul e branco), que proporcionarão a escolha de cores. Esse tipo de iluminação também se faz presente em outros pontos da cidade. Na Redenção, foram contemplados, além do Recanto Oriental, do Recanto Europeu, do Obelisco da Comunidade Israelita e do, Recanto Alpino, alvos dos furtos, o Chafariz Imperial, o Obelisco da Comunidade Sírio Libanesa, o Roseiral e o Monumento ao Expedicionário.

Conforme a SMSUrb, foi registrado boletim de ocorrência na polícia. A pasta e o IPSUL estudam “uma alternativa para manter a iluminação do parque e dificultar a ação dos criminosos”. Reuniões periódicas são realizadas para qualificar o serviço, a exemplo do Parque Marinha, que já está com a primeira etapa da revitalização de LED concluída, e onde foi implantado sistema antifurto, afirma a pasta.

O patrulhamento na área é de responsabilidade da Brigada Militar e da Guarda Municipal. A força municipal divide o patrulhamento em toda a cidade em praças, paradas e terminais de ônibus, em ações que incluem a Redenção. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, há ações integradas específicas e monitoramento por câmeras, rondas a prédios públicos e atendimentos por meio do 153. No entanto, ainda segundo a pasta, não há registro de imagens dos furtos no Centro Integrado de Comando (Ceic).

A iluminação cênica faz parte do contrato firmado na parceria público-privada entre Prefeitura e IPSUL, que além de fazer as manutenções de rotina, está implantando a modernização da iluminação de Porto Alegre. O primeiro marco de modernização já foi concluído e, até agora, cerca de 52 mil pontos já foram substituídos por lâmpadas de LED em 89 bairros de Porto Alegre.