Nova plataforma já atua em Porto Alegre

Uma plataforma de mobilidade urbana começou a operar em Porto Alegre no final de semana. É o Grilo Mobilidade e Tecnologia, que conta com uma frota de veículos 100% elétricos de três rodas e cabine fechada, voltado a pilares como sustentabilidade, saúde e segurança. De acordo com o co-fundador e gerente geral do Grilo, Carlos Novaes, foram 14 meses de projeto e tudo estava pronto para o lançamento acontecer em abril mas, por conta da chegada da pandemia, os planos foram um pouco adiados.

“Não sabíamos o que fazer, pensamos que seria arriscado, mas também que seria interessante atrelar o Grilo a algo positivo, pois a empatia faz parte dos nossos valores”, afirmou. Por conta dessas ideias, a operação do Grilo neste primeiro mês será totalmente gratuita e voltada exclusivamente para o encaminhamento de doações à ONG Cozinheiros do Bem e também para atendimentos a pessoas que estejam no grupo de risco para a Covid-19, principalmente os idosos.

Por se tratar de um serviço inovador e diferente dos que hoje atuam em Porto Alegre, Novaes comentou que no lançamento seria necessário explicar a proposta do Grilo, que é oferecer serviço de deslocamento em curtas distâncias, com preços acessíveis, segurança e sem poluição. “Decidimos ajudar, vamos colocar a cara na rua, porque a gente também espera que todos tenhamos uma primavera e que, assim, as pessoas possam utilizar o Grilo com muito mais liberdade”, declarou.

Apesar de não haver uma data específica para que as operações efetivas comecem, agora o Grilo conta com cinco veículos da frota, atuando na área de cobertura pré-definida, que engloba o bairro Moinhos de Vento e arredores, como parte dos bairros Floresta, Auxiliadora e Independência. “Fizemos uma pesquisa com focos de lançamentos de produtos e Porto Alegre venceu. Para esse tipo de negócio que estamos colocando, de micromobilidade e distâncias curtas, essa foi a região eleita”, explicou Novaes, reforçando que a escolha não teve outros critérios.

Para responder às diversas perguntas do público, principalmente sobre a semelhança ou as diferenças do Grilo com relação aos demais aplicativos de transporte individual, Novaes é objetivo: os diferenciais são muitos. “Temos a questão da sustentabilidade, pois é um veículo 100% elétrico com bateria de lítio. A segurança, tanto do passageiro quanto do credenciado (motorista), por conta do tipo do veículo e da velocidade máxima de 50 km/h, além disso só vamos aceitar cartão de crédito, uma questão importante para os condutores, além da economia, tanto para credenciados, quanto para os clientes”, garantiu, lembrando que o divertimento também está entre os pilares do Grilo, que agrada a adultos e crianças.

Quem quiser utilizar o Grilo, seja para encaminhar doações ou para realizar serviços para pessoas do grupo de risco, basta baixar o aplicativo e chamar um dos veículos, indicando qual seria o trajeto de deslocamento. Se a pessoa não estiver na área de cobertura, isso será indicado na plataforma. “Hoje a plataforma está gratuita, seguindo a linha de solidariedade. Estamos lançando de um negócio super inovador, então ou fazíamos algo positivo, ou ficávamos em casa, então foi toda uma proposta de lançamento fazendo impacto positivo mesmo”, enfatizou Novaes.