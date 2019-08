Nova ponte é inaugurada na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

publicidade

Com um investimento de R$ 2,6 milhões da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), os usuários da avenida Ipiranga contam com uma nova ponte que vai o acesso ao Hospital São Lucas e ao Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (InsCer). A obra foi realizada graças ao termo de cooperação assinado entre a prefeitura de Porto Alegre e a Pucrs. A iniciativa prevê ainda a adoção do canteiro central da avenida Ipiranga pela instituição de ensino, além de manutenção e implementação de melhorias entre as ruas Salvador França, na Terceira Perimetral e a Cristiano Fischer.

A inauguração realizada nesta sexta contou com as presenças do reitor da Pucrs, Evilázio Teixeira, do vice-reitor Jaderson Costa da Costa, do prefeito Nelson Marchezan Júnior, e do vice-prefeito Gustavo Paim, que participaram da solenidade na frente ao pórtico principal da universidade na avenida Ipiranga. A obra foi concluída em seis meses, incluindo a ponte em frente ao Museu de Ciências e Tecnologia, a revitalização de uma área de 11 mil metros quadrados da avenida, entre as ruas Salvador França e Cristiano Fischer, e um novo paisagismo e mobiliário urbano, além de intervenção artística.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destacou a rapidez com que a nova ponte ficou pronta. “Se esta obra fosse feita pela prefeitura, passaria por uma licitação, teriam os prazos legais, os prazos para pagamentos, e seria um processo demorado, árduo e burocrático. Com este instrumento, podemos entregar para a sociedade obras em tempo menor e desonerando os cofres públicos”, ressaltou.

A ponte tem 26,5 metros de extensão e 13,6 metros de largura. São três faixas de rolamento, uma de ciclovia e uma de passeio, além da sinalização viária, com sinaleiras, placas e pintura de faixas. Cerca de 55 mil veículos passam pelo trecho diariamente. O reitor da Pucrs, Evilázio Teixeira, disse que a universidade é o lugar para construir uma sociedade melhor, dando qualidade de vida às pessoas. "Este tipo de entrega justifica a existência da instituição de ensino”, acrescentou.

Nesta primeira etapa, foi liberado o retorno sobre a ponte na avenida Ipiranga no sentido do Centro para o bairro. Em uma segunda etapa, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2020, a ponte servirá de acesso rápido ao Campus da Saúde da Pucrs. A nova entrada vai facilitar o ingresso dos motoristas no Hospital São Lucas e no Instituto do Cérebro.

A universidade aderiu, em abril, ao programa de adoção de verdes complementares com a adoção do canteiro central da avenida Ipiranga, entre a Terceira Perimetral e a rua Cristiano Fischer. A prefeitura de Porto Alegre tem um custo de mais de R$ 500 mil por ano na manutenção de toda a avenida Ipiranga. Apenas neste trecho adotado pela Pucrs, calcula-se um gasto de R$ 83 mil por ano. A extensão é de 11 mil metros quadrados, e a manutenção terá um custo de aproximadamente R$ 200 mil nos dois primeiros anos para a instituição de ensino.

A arquiteta Dulce Dias Carlos, da Pucrs, informou que a universidade implantou na área um novo paisagismo, com mudas cultivadas no Campus de grama preta, barba serpente e lambari. A ciclovia tem recuos para espaços de descanso e totens informativos e educativos. A arquiteta Suyê Zucchetti realizou intervenções artísticas no local. As pinturas são inspiradas em elementos da natureza e da vida urbana.