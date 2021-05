Nova remessa de vacinas Coronavac será distribuída nesta segunda-feira aos municípios gaúchos

publicidade

A nova remessa das vacinas Coronavac que chegou ao RS na manhã deste sábado será distribuída na segunda-feira aos municípios gaúchos. Representantes das 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) e de municípios próximos à Capital poderão retirar os lotes a partir das 09h na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), que fica localizado em Porto Alegre.

As 63.600 doses do imunizante serão destinadas à aplicação da segunda dose (D2) em pessoas que já estão com o prazo de aplicação vencido. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, Porto Alegre receberá 11.030 novas doses da vacina Coronavac, que, por orientação do Ministério da Saúde, serão destinadas para o público que ainda aguarda a segunda dose para completar sua imunização.

A lista completa, com o número de unidades que serão distribuídas para cada munícipio, pode ser acessada no site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul

