Nova vacina testada em Porto Alegre tem eficácia de 79% contra a variante Delta da Covid-19

A empresa chinesa Clover Biopharmaceuticals anunciou nesta quarta, 22, que sua vacina candidata contra Covid-19 atingiu os níveis de eficácia mínimos necessários para uso. O imunizante demonstrou 100% de eficácia contra casos graves, morte e hospitalizações por Covid-19, 83,7% de eficácia contra casos moderados a severos e 67,2% de eficácia contra casos de qualquer severidade causados por qualquer uma das variantes estudadas.

Contra a variante Delta, que hoje é responsável por mais de 90% dos casos em todo o mundo, demonstrou 79% de eficácia; contra a variante Gamma, 92% e contra a variante Mu, 59%. A vacina da Clover é uma das primeiras a demonstrar eficácia significante contra a variante Delta. Essas três variantes (Delta, Gamma e Mu) foram as mais observadas pelos pesquisadores.

A vacina foi testada em cinco países, África do Sul, Bélgica, Brasil, Colômbia e Filipinas, em 4 continentes diferentes, sendo um dos estudos mais diversos de vacinas contra a Covid-19 até o momento. No Brasil, cerca de 8 mil voluntários participaram do estudo, em cinco cidades diferentes, entre elas Porto Alegre. O CEO da Clover Biopharmaceuticals, Joshua Liang, destacou que o teste da vacina ocorreu durante a rápida propagação da variante Delta pelo mundo e enquanto novas cepas, mais contagiosas, surgiam. Mais de 30 mil voluntários participaram do teste do imunizante, que é aplicado em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas, conduzido no modelo duplo-cego, onde um grupo de voluntários é dividido entre quem toma a vacina candidata e quem recebe placebo, o chamado grupo controle. A partir daí se observa se o grupo que recebeu a vacina adoece menos do que os que tomaram placebo.

A vacina também é a primeira a demonstrar diminuição significa do risco de doença em pessoas previamente contaminadas pelo vírus em um estudo clínico randomizado. O risco de reinfecção foi reduzido em 79% para a variante Delta e em 64,2% para qualquer variante.

A segurança do imunizante também foi confirmada, o grupo que recebeu a vacina não sofreu de mais efeitos adversos que o grupo controle. O efeito colateral relatado com maior frequência pelos participantes do estudo foi dor no local da aplicação, principalmente após a aplicação da primeira dose.

A Clover buscará agora a aprovação junto a agências e órgãos reguladores no mundo inteiro e espera lançar a vacina no mercado ainda no final de 2021. A empresa tem um acordo para fornecer até 414 milhões de doses de suas vacinas pela iniciativa Covax.

*Sob supervisão de Luciamem Wink