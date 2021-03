Novas doses da vacina Coronavac serão distribuídas para cidades gaúchas

publicidade

O lote da vacina Coronavac, um total de 187,8 mil doses, que chegaram ao Rio Grande do Sul serão distribuídas na tarde desta quarta-feira pela Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) para as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). Os lotes do imunizante chegaram ao Estado na terça-feira à noite.

A entrega das doses terá o apoio terrestre de viaturas da Brigada Militar, e de aeronaves da Polícia Civil e da Brigada Militar. Os imunizantes serão levados de caminhão e vans até a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), de Porto Alegre, e para as prefeituras de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório. As vacinas estão acondicionadas em caixas térmicas na sede da Ceadi, na avenida Ipiranga.

Na manhã desta quarta-feira, um helicóptero da Brigada Militar, começou a levar as doses da Coronovac para Caxias do Sul (5ª CRS), e uma aeronave da Polícia Civil realizou o transporte da vacina até a cidade de Santa Maria (carga da 4ª CRS e da 10ª CRS). Já um avião da Brigada Militar levará os imunizantes para as cidades de Erechim, Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Bagé e Pelotas.

O transporte da vacina para as prefeituras contou com o apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BAvBM). Assim como ocorreu nos processos de distribuição anteriores, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) enviou os imunizantes ao interior gaúcho com o auxílio de um avião da Brigada Militar e um helicóptero da Polícia Civil.

A Secretaria da Saúde informou que os municípios pertencentes a 1ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Porto Alegre, também receberão as vacinas. São eles: Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara e Viamão.

Os imunizantes Coronavac, do Instituto Butantan, serão destinados aos profissionais de saúde e para dar continuidade à vacinação de idosos. Até o momento, o Rio Grande do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 1,09 milhão de vacinas, entre a Coronavac, da Sinovac e fabricadas pelo Instituto Butantan, e da Oxford/AstraZeneca, que tem parceria com a Fiocruz.

