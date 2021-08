Novas doses de vacinas contra Covid-19 são distribuídas no RS

publicidade

A Secretaria da Saúde (SES) e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS) começaram neste sábado a distribuição de novas doses de vacinas às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). O objetivo é que todos os municípios gaúchos consigam atingir a meta de aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em maiores de 18 anos até 25 de agosto. A estratégia de distribuição foi definida em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e permite que os municípios sigam vacinando durante o final de semana. Foram encaminhadas às CRSs remessas de vacinas Coronavac e Pfizer que chegaram ao Rio Grande do Sul na sexta-feira. Do lote de Coranavac, metade permanece armazenado para segunda dose, e será distribuído aos municípios mais tarde. Todos os imunizantes da Pfizer, entretanto, deverão ser aplicados como primeira dose.

Durante o sábado, a Secretaria de Saúde, a 1a CRS, de Porto Alegre, e a 18a CRS, de Osório, retiraram seus lotes no final da manhã na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi). Mais 13 CRSs receberam suas cargas por veículos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). As CRSs 4ª (Santa Maria), 13ª (Santa Cruz do Sul) e 17ª (Ijuí) vão receber os imunizantes em suas sedes nesta segunda-feira, a pedido das coordenadorias.

A distribuição das doses da remessa será utilizada para ajustes de estimativas populacionais e também para continuar avançando nas idades. Levantamento da Secretaria da Saúde aponta que 358 municípios gaúchos já vacinam na faixa etária de 18 a 22 anos; 104 municípios vacinam de 23 a 27 anos e outros 25 já imunizam na faixa etária de 28 a 34 anos. A projeção é de que, com esta remessa, todos as cidades poderão, no mínimo, imunizar toda a sua população de 25 anos ou mais.

“A expectativa do Estado com a distribuição de hoje (sábado) é que muitos municípios, além dos que já alcançaram a faixa dos 18 anos, consigam chegar nessa idade”, explicou a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa. “Talvez, ainda na próxima semana, alguns municípios precisem de doses, mas estamos na contagem regressiva e na expectativa pela mobilização que irá ocorrer em todo o Rio Grande do Sul no final de semana”, prevê. “Municípios que estavam em idades mais avançadas, vacinando 22 ou 23 anos, por exemplo, receberam reforços de doses na distribuição de hoje justamente para que consigam chegar aos 18”, acrescentou a secretária adjunta.

Porto Alegre, por exemplo, recebeu um total de 15.892 imunizantes. No final da manhã, o lote já se encontrava na Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde e era organizado por uma equipe para a distribuição. O enfermeiro Augusto Crippa, que participava do trabalho de separação dos imunizantes, explicou que dos mais de 15 mil frascos para a Capital, 8.262 são da Pfizer e 7.630 são Instituto Butantan (Coronavac).

