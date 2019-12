Novo centro obstétrico da Santa Casa será reaberto nesta terça em Porto Alegre

publicidade

O novo Centro Obstétrico da Maternidade Mário Totta, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, está sendo reaberto nesta terça-feira. O atendimento na unidade será gradual. Acolhedora e humanizada, a área reformada dispõe de uma sala com seis leitos de pré-parto, três quartos individuais para pré-parto, parto e pós-parto, além de três salas cirúrgicas das quais uma delas foi estruturada para procedimentos de medicina fetal.

Já a reforma na unidade de internação obstétrica, com capacidade para 26 leitos, ocupada, temporariamente pelo Centro de Neonatologia, que, até o final do primeiro semestre de 2020, será transferido para a nova e definitiva área. “Em maio deve ser entregue o novo Centro de Neonatologia”, calculou o supervisor médico da maternidade, obstetra Rui Soares Silveira. Toda a estrutura conta com equipes médicas e de enfermagem nas 24 horas.

Com recursos próprios, verbas de bancadas parlamentares, financiamento bancário e de doadores, o projeto de modernização da maternidade está em andamento há dois anos. “Para o Centro Obstétrico, otimizamos um espaço já existente”, resumiu o médico. “Equipamentos e mobiliários...é tudo novo”, frisou. O supervisor médico destacou outra novidade para o setor que foi a aquisição de um equipamento de cirurgia de videolaparoscopia, bem como instrumentos modernos para cirurgia intrauterina.

Ele adiantou que o futuro Hospital Nora Teixeira, cuja inauguração está prevista para março de 2022, terá o primeiro andar ocupado pela unidade de internação da Maternidade Mário Totta. “Lá haverá internações de convênios e particulares, permanecendo o atendimento às pacientes do SUS no Hospital Santa Clara, em uma área totalmente reformada”, afirmou.

Rui Soares Silveira disse ainda que a média mensal de partos na Maternidade Mário Totta fica entre 300 e 350, sem contar os procedimentos cirúrgicos. Cerca de 60% dos atendimentos são pelo SUS e o restante são particulares, com muitas pacientes vindas do Interior.