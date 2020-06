Novo Hamburgo e Santo Augusto registram novas mortes por coronavírus

publicidade

As cidades de Novo Hamburgo e Santo Augusto reportaram novos casos de óbitos por coronavírus nesta quarta-feira. Com isso, o Rio Grande do Sul tem pelo menos 252 vítimas fatais da doença. No painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que teve sua última atualização na terça-feira, o número total de mortes por Covid-19 é de 245.

O óbito reportado pela Prefeitura de Santo Augusto é de um paciente que faleceu ainda no domingo, mas que ainda aguardava o resultado do exame de coronavírus. O diagnóstico foi divulgado nesta quarta-feira. A vítima é uma mulher, 55 anos, que estava internada em um hospital na cidade Três de Maio. A transferência ocorreu após uma piora no quadro de saúde no Hospital Bom Pastor, onde foi avaliada com dificuldades respiratórias.

Segundo o boletim municipal, a paciente e os familiares não informaram, no momento da internação, qualquer histórico de viagens ou visitas de pessoas de outros municípios. No entanto, após o óbito, a Vigilância Epidemiológica descobriu que a paciente havia se deslocado para outro município e retornando há 10 dias, bem como recebeu visitas de familiares provenientes de municípios com casos positivos.

A Prefeitura de Novo Hamburgo registrou nesta quarta o sexto óbito de um morador da cidade por coronavírus. De acordo com o boletim do Executivo municipal, a vítima é um homem, de 85 anos, que estava internado no Hospital da Ulbra. Com histórico de diabetes, inicialmente ele foi atendido no Hospital Municipal no dia 23 de maio, mas acabou sendo transferido por "regulação do Estado".