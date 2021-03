Novo lote de vacinas contra a Covid-19 chega ao Rio Grande do Sul

publicidade

O Rio Grande do Sul recebeu, na madrugada deste sábado, o 10º lote de vacinas contra a Covid-19. Com 285,5 mil doses da Coronavac e 36,2 mil da Oxford/AstraZeneca, o avião vindo de Garulhos (SP) chegou ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta das 5h44min. Com o novo lote, o Estado recebeu, até o momento, quase 2 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus.

Do aeroporto, a carga foi levada para a Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), onde ficará armazenada até que ocorra a distribuição às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), na segunda-feira. Os quantitativos a serem distribuídos por CRS ainda estão sendo definidos.

O Estado já aplicou 963.407 vacinas, sendo 700.716 da primeira dose da imunização. Dos grupos prioritários, os trabalhadores da saúde receberam 340.307 doses da primeira aplicação e 138.133 da segunda aplicação. Também foram vacinados idosos, povos indígenas e pessoas com deficiência.