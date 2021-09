Novo Tiradentes é o único município do RS sem mortes causadas pela Covid-19

publicidade

Com uma estratégia dos sistema de saúde bem definida para conter o avanço do coronavírus, Novo Tiradentes, localizado na região Norte, é o único dos 497 municípios do Rio Grande do Sul que não registrou mortes por conta da Covid-19. Desde o início da pandemia, o Rio Grande do Sul já contabiliza 34.554 vítimas fatais em função da doença em 496 cidades gaúchas.

A última a deixar seleta lista de cidades sem óbitos foi Benjamin Constant do Sul, também na região Norte, que confirmou o primeiro óbito por Covid-19 no dia 12 de setembro. Com uma estratégia de atuação bem definida da rede de saúde municipal, com equipes atuando de forma preventiva e testando casos suspeitos, Novo Tiradentes já aplicou a primeira dose em 1.704 moradores, ou seja, 77,1% da população vacinável. E 1.147 (51,9%) já tinham esquema vacinal completo. A população total do município estimada pelo IBGE é de 2.189 pessoas.

Para a secretária da Saúde e Assistência Social, Marília Della Pasqua, o objetivo a partir de agora é reforçar as ações de conscientização junto à população sobre a necessidade do uso de máscaras e de distanciamento social e evitar o relaxamento da comunidade. “Nosso desafio é não registrar nenhuma morte, pois muitas pessoas vão relaxar nos cuidados. Não temos nenhum caso ativo da doença no município, por isso redobramos nossos cuidados. Não podemos baixar a guarda nesse momento”, afirmou.

Ao destacar que o vírus ainda circula na região, Marília reforçou o apelo à população para evitar aglomerações e continuar usando máscaras de proteção: “Entre os fatores para a cidade não registrar nenhum óbito é o fato de as pessoas se cuidarem na cidade. Não podemos desmerecer também o trabalho da equipe de Saúde, que faz o máximo de testagem e garante a vacinação dos moradores”, observou.

A prefeitura já deu início à vacinação da terceira dose a moradores acima de 70 anos. De acordo com Marília, cerca de 600 pessoas devem receber a dose de reforço na cidade. E no sábado, a imunização terá início para jovens a partir de 17 anos sem comorbidades. Até 15 de setembro, Novo Tiradentes já testou 634 pessoas, com 137 diagnósticos positivos para o coronavírus.