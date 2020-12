Novos controladores de velocidade entram em funcionamento em Porto Alegre

publicidade

Os motoristas, que gostam de abusar do excesso de velocidade e ultrapassar o limite nas vias de Porto Alegre, terão que se cuidar a partir de agora. Entraram em funcionamento nesta segunda-feira mais 25 controladores de velocidade com leitura de placas dos carros. Os equipamentos estão localizados nos bairros Cristo Redentor, Passo D'Areia e Moinhos de Vento e nas áreas dos parques Marinha do Brasil, nas imediações da avenida Borges de Medeiros, no entorno do Parcão - avenida Mostardeiro, rua Comendador Caminha, avenida Goethe e rua 24 de Outubro, e Parque da Redenção, largo Francisco Brochado da Rocha, avenida Setembrina e rua José Bonifácio.

Também haverá controladores nas avenidas Manoel Elias, Nilo Peçanha, Protásio Alves, Edvaldo Pereira Paiva, Ipiranga, Senador Tarso Dutra, Wenceslau Escobar, João de Oliveira Remião, Cavalhada, Eduardo Prado, Juca Batista e Edgar Pires de Castro.

Durante a manhã desta segunda-feira, os motoristas reduziam a velocidade quando da aproximação dos controladores. Os equipamentos fazem parte do segundo lote instalado pela empresa Focalle. Ao todo, já foram instalados 50 equipamentos, distribuídos por diferentes pontos da cidade.

Além de colaborar na fiscalização para a redução de acidentes, os aparelhos são equipados com o sistema OCR (Optical Character Recognition), que identifica veículos em situação de furto ou roubo, e estão integrados ao Sistema de Cercamento Eletrônico da Capital. Com os novos aparelhos, o número de faixas com esse tipo de fiscalização eletrônica em Porto Alegre passa de 115 para 132.

Desde o começo do cercamento eletrônico da Capital, em 2018, o índice de furto e roubo de veículos teve redução de 66%. O sistema monitora, em tempo real, cerca de 1,5 milhão de registros diariamente, com acompanhamento pelo Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) e do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) do Estado.

Dos 53 controladores de velocidade previstos, 50 já foram instalados. Para a entrega dos equipamentos nos três pontos que ficarão faltando, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) aguarda a finalização de melhorias nas vias públicas. Dois serão instalados em trechos da avenida Bernardino Silveira Amorim e um na Sertório, na zona Norte de Porto Alegre.

