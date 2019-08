Novos restaurantes populares de Porto Alegre devem começar a funcionar em setembro

publicidade

Duas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) foram aprovadas para implantar os novos restaurantes populares da Capital, chamados Prato Alegre. O resultado oficial do Chamamento Público foi publicado nesta quinta-feira, no Diário Oficial de Porto Alegre. Os espaços devem começar a funcionar em setembro. O repasse mensal para os restaurantes será R$ 105.600.

“Pretendemos assinar o contrato de gestão ainda neste mês, pois as vencedoras têm 30 dias para iniciar as atividades após essa ação”, informa a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia. As OSCs aprovadas são Associação Brith Shalom e Associação Social Aliança do Rio Grande do Sul (ASA-RS), contemplando três regiões da Capital – Centro Histórico, Glória/Cruzeiro/Cristal e Nordeste/Eixo Baltazar/Norte/Noroeste. As outras organizações participantes não foram aprovadas. A região Leste/Lomba do Pinheiro/Partenon não apresentou interessados. Um novo Chamamento Público será realizado, buscando atender os pontos não atingidos no edital.

Os três restaurantes Prato Alegre irão servir, de segunda a sexta-feira, um total de 400 refeições ao dia de forma gratuita. Os estabelecimentos serão descentralizados por regiões da cidade e oferecerão um centro de atendimento social mais completo, com serviços em saúde, educação e cultura, além de oficinas de capacitação para o mercado de trabalho.

A secretária Comandante Nádia destaca que o novo conceito busca resgatar a dignidade da população mais vulnerável da cidade: “Nosso trabalho não é só dar um prato de comida e sim oferecer serviços sociais multidisciplinares, que possibilitem a autonomia de cada uma dessas pessoas”, enfatiza. Nos locais serão fixados cartazes com vagas de empregos e cursos de capacitação disponíveis para que os usuários do serviço possam se qualificar e ingressar no mercado de trabalho.

Refeições gratuitas no Tesourinha seguem até abertura dos restaurantes

Em 9 de maio deste ano, o Restaurante Popular foi fechado e uma alternativa temporária foi oferecida pela prefeitura em parceria com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil (Adra). Desde lá, estão sendo servidos almoços gratuitos no Ginásio Tesourinha para a população em situação de rua cadastrada pela equipe de Assistência Social. As refeições seguirão sendo oferecidas até a abertura dos novos restaurantes.