“O Cais Embarcadero sempre foi um sonho dos porto-alegrenses”, afirma o sócio-diretor da DCSet Prom

publicidade

"O Cais Embarcadero é a realização de um sonho e sempre foi um desejo dos porto-alegrenses. Colocamos muita alma, coração e estudo nesse projeto, que oferece operações gastronômicas, de lazer e de cultura, além de permitir uma relação próxima das pessoas com a beleza do rio Guaíba”, afirmou o sócio-diretor regional da DC Set Promoções, Eugênio Corrêa, ao falar sobre o “Cais Embarcadero: o segredo do sucesso em meio à pandemia?”, tema da live do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA (Sindha) nesta segunda-feira, 21, que teve como mediador o presidente do Sindha, Henry S. Chmelnitsky e foi transmitida de forma virtual pelo canal do Youtoube da entidade.

De acordo com Eugênio Corrêa, as negociações para a transformação do projeto Cais Embardero em realidade tiveram início no governo de Gemano Rigotto e se estenderam na gestão da governadora Yeda Crusius, quando aconteceu a licitação para a revitalização e o aproveitamento do espaço, localizado no Cais Mauá, ao lado da Usina do Gasômetro, no centro de Porto Alegre. “Da concepção do projeto à inauguração do Embarcadero foram mais de uma década de conversas”, lembrou Eugênio Corrêa. Ele destacou que o Cais Embardero abriga cinco restaurantes, alameda gourmet com oito operações, lojas, playgrounds, quadras esportivas, palcos para pocket shows ao ar livre, praça náutica e, em breve, uma galeria de arte imersiva. “Fomos muito felizes na escolha dos parceiros. Chegamos com a concepção de uma doca no Cais Mauá e as coisas convergiram para que a gente hoje tivesse esse resultado, com Cais Embardero se tornando rapidamente uma das melhores opções turísticas de Porto Alegre”, enfatizou Eugênio Corrêa.

Segundo o sócio-diretor regional da DC Set Promoções, o Embarcadero ainda está incompleto e precisa investir mais nas áreas de gastronomia e varejo. “O espaço está bom, mas ainda não está pronto. Além da gastronomia, onde tem gente de fora querendo entrar, estamos investimento bastante em serviços e em alguma questão do varejo não convencional”, revelou Eugênio Corrêa. Ele lembrou também que a praça náutica deverá ser inaugurada no espaço, na segunda quinzena de julho ou no início do mês de agosto.

“Ela está totalmente homologada e licenciada. Além da praça, temos uma quadra de beach tênis pronta e fizemos um investimento para recuperar um pavilhão onde teremos projeções mapeadas para exibir, produzir e criar conteúdos, como por exemplo, o museu Van Gohg e obras de Da Vinci”, destacou Eugênio Corrêa, lembrando que a ligação do Cais Embardero não é somente com rio Guaíba. “Ela tem muito a ver os pavilhões e atividades com as docas e com o nosso DNA”, afirmou. Ainda durante a live, Eugênio Corrêa afirmou que o Embarcadero trabalha com as devidas medidas restritivas, obedecendo aos protocolos de prevenção à Covid-19, devido à pandemia.

‘’Todos nós acreditamos no rio Guaíba e no porto quando abraçamos o projeto Cais Embardero. Muitos porto-alegrenses não entendiam como a cidade se desenvolvia de costas para o porto. Foi um questionamento que me fiz a vida inteira. Andando de barco pelo rio me deparei com um lugar que até então não conhecia. Um pequeno embarcadero com um mato lindíssimo. Achei aquilo fantástico, um lugar incrível para fazer uma operação. Fiquei sabendo do projeto e quis participar”, revelou a CEO e Head Criativa do Grupo Press Gastronomia e Diversão”, Carla Tellini.

Ao falar do Projeto Cais Embardero, o diretor da MuleBule, Nelson Ramalho lembrou que para a aceitação e implementação do projeto foram enfrentadas e superadas inúmeras dificuldades. “Tivemos medo sobre possibilidade ou não do andamento do sonho do Embarcadero, mas mantivemos a certeza de querer fazer até o momento da inauguração”, revelou Ramalho. Ele destacou que o Embarcadero não é só um ato comercial.

“É um ato de resistência de um setor que ficou impedido de trabalhar devido à pandemia”, afirmou o diretor da Mule Bule, lembrando que o empreendimento é extremamente positivo. “Começamos a abertura pública, mas ainda estamos analisando a capacidade permitida pelos protocolos sanitários vigentes. Hoje estamos com um movimento muito bom, tanto na alameda quanto nos restaurantes. A circulação de pessoas e consumo está acima das expectativas dentro do período da pandemia”, afirmou Nelson Ramalho.